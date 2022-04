Les Promesses du sang

Au nord de la Catalogne, une centaine de migrants en provenance d'Afrique débarquent, au premier jour de leur nouvelle vie Parmi eux, Daniel Sangaré et son petit garçon Moussa, Maliens de Koloko Le pied à peine posé sur le sol espagnol, leur périple aussi long qu'interminable, entamé des semaines plus tôt, se poursuit Direction la France Après un court séjour dans l'Hérault, ils se dirigent vers Clermont Ferrand, vers "la liberté" Entre centres d'accueil et nuits dans la rue, de sans papiers à clandestins, le parcours du combattant de Daniel et Moussa les replonge dans l'enfer, loin de la guerre qu'ils ont fuie mais dans une même démarche de survie ne leur laissant aucun répit En père courageux, prêt à tout pour protéger son fils et lui offrir une vie meilleure, Daniel n'abandonne jamais. Sur leur route semée d'embûches et de désillusions, une multitude d'obstacles, mais aussi tellement de mains tendues A chacune de leurs étapes, la solidarité trouvera toute sa place.