A trente et un ans, Emma vit comme un étourneau solitaire en quête d'une famille. Hypersensible et introspective, elle passe ses soirées à lire ou à se perdre sur Netflix, vagabonde dans Londres et écrit pour oublier les problèmes de sa vie. Quand la jeune femme accepte de suivre Chiara, sa meilleure amie et colocataire à une soirée au pub, elle est loin de se douter que Bilal, fantôme d'une relation interdite, va refaire une entrée fracassante dans son existence et tout bouleverser sur son passage. Avec l'aide de Chiara et de son "carnet des petits bonheurs", Emma comprendra que la douleur s'apprivoise, et que grandir n'est pas une malédiction... Un roman tendre et percutant, une quête de soi qui nous embarque avec humour et émotion entre Londres, Prague et Paris.