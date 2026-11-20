De la frénésie urbaine de l'entre-deux-guerres à l'Arcadie légère des années 30 à 50, Fernand Léger fait triompher les corps, le mouvement et la couleur. Plongeant au sein d'une époque qui invente le temps libre, cette exposition rappelle que l'oeuvre de Léger est imprégnée des avancées hygiénistes et sociales. Elle glorifie l'objet à l'aube de la société de consommation et célèbre les loisirs populaires, du cirque au cinéma en passant par les plaisirs simples de l'otium. L'exposition Fernand Léger : Corps en fête, monde en couleurs plonge le visiteur dans l'univers dynamique de Fernand Léger, où le quotidien, la modernité industrielle et la joie de vivre se mêlent. Catalogue de l'exposition "Fernand Léger, corps en fête, monde en couleurs", du musée départemental Henri Matisse, Le Cateau-Cambrésis (59).