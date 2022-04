Les desserts aux bonbecs

Né de la rencontre entre un cuisinier aguerri et une jeune photographe, voici un ouvrage pep's et tonique, sucré et délicieux... Pas un précis de confiserie ! Un ouvrage qui permet au contraire de puiser sans complexe dans le réservoir imposant des "bonbecs" et s'en servir pour sublimer entremets et pâtisseries diverses. L'ouvrage s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands, et séduira curieux et amateurs de bonnes choses. Un panel de recettes ludiques, faciles et originales à réaliser ensemble, pour le plaisir de la cuisine, de la gourmandise et du partage. Une occasion pour, de temps à autre, réunir adultes et enfants, dans la recherche complice de moments simples, heureux et inoubliables ! Ile flottante aux pralines et crème anglaise aux Malabars Tartelette frangipane aux anis de Flavigny Crème brûlée au coquelicot Tartelettes aux pralines roses Hot dog chocolat-guimauve Simili rosbif farci, roulé, bardé, piqué Saint-Honoré en couronne de choux et de bonbecs Madeleines fourrées au Mi-cho-ko Fondue de fraises en escargots Bandes acides en manière de sushi Brochette de marshmallows avec fruits exotiques sautés aux épices