¡Solidarias!. Les volontaires étrangères et la solidarité internationale féminine durant la guerre d'Espagne (1936-1939)

La participation des femmes étrangères durant la guerre civile (1936-1939) et notamment celle des femmes qui s'engagèrent dans les Brigades internationales pour défendre la République et combattre le fascisme n'avaient jusqu'alors fait l'objet que de très peu de travaux historiques. Il s'agit pourtant d'une part majeure de l'histoire de l'antifascisme et des engagements internationalistes féminins. L'ouvrage permet de mettre en valeur cette mobilisation solidaire, humanitaire, militaire et sanitaire de centaines d'étrangères. Une partie des contributions qui ont été présentées lors du colloque sont réunies dans cet ouvrage, il s'agit de travaux inédits. Organisées par thématiques, elles couvrent de nombreux aspects tels que les enjeux historiographiques du sujet, l'observation comparée des femmes dans les différents contingents de volontaires et l'engagement féminin au sein de la mobilisation transnationale autour de l'Espagne, ainsi que la partition des intellectuelles étrangères. De fait, militantes, combattantes ou spécialistes, nombreuses étaient parmi elles les proscrites, les exilées, les opprimées. Il s'agit d'une mise à jour importante de la recherche historique sur la place des femmes dans les solidarités antifascistes et de leur rôle dans le volontariat international.