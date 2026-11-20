La célèbre exposition de 1939 à Genève, intitulée "Les chefs-d'oeuvre du musée du Prado" , fut un événement marquant : 195 chefs-d'oeuvre évacués d'Espagne pendant la Guerre Civile y furent présentés au Musée d'art et d'histoire de Genève. Elle se déroula du 1er juin au 31 août 1939 et attira plus de 350 000 visiteurs. Paul Claudel se rendit expressément à Genève pour la visiter et y voir " triompher l'art du peintre, l'intérêt à la réalité, au personnage humain, à un monde animé et déraidi sur lequel passe le souffle de l'esprit" .