En ces premières décennies du vingt-et-unième siècle, il semble qu'on redécouvre peu à peu l'oeuvre d'Anna de Noailles (1876-1933). Non qu'elle ait jamais été oubliée, à vrai dire, car elle eut toujours des fidèles, mais elle pâtit souvent de préjugés injustes qui en ont longtemps masqué la modernité intemporelle. On célèbre en décembre 2026 le cent-cinquantième anniversaire de la naissance du poète. Après lui avoir déjà consacré deux publications (la première réédition de son recueil de proses "Exactitudes" depuis la parution de celui-ci, et une anthologie de son oeuvre poétique sous le titre "L'Offrande"), nous faisons paraître à cette occasion la réédition de ses deux ultimes recueils de poèmes, "Poème de l'amour" (1924) et "l'Honneur de souffrir" (1927). Si tous les recueils d'Anna de Noailles contiennent d'admirables poèmes, ces deux livres se distinguent dans son oeuvre par une cohérence et une concision inédites. Dans le "Poème de l'amour", elle montrait dans la passion amoureuse l'expérience la plus intense de cette existence terrestre à laquelle elle fut passionnément attachée tout en en connaissant toute l'amertume. Cette amertume, sensible jusque dans ses joies et ses triomphes de femme et de poète, on en découvre certainement la source cachée dans "l'Honneur de souffrir", témoignage d'une force extrême face à la maladie et au deuil. Derrière une brillante façade mondaine, Anna de Noailles dut vivre en affrontant dès sa jeunesse l'épreuve de cruels maux physiques et d'une série de morts prématurées qui la vouèrent à une solitude de plus en plus absolue. Cette face d'ombre de sa destinée lui inspire paradoxalement ses poèmes les plus dépouillés, comme si elle arrachait tous ses masques. Nous faisons suivre cette réédition de "l'Honneur de souffrir", la première depuis l'édition originale, par la poignée de poèmes qu'Anna de Noailles dicta avant de mourir et qui furent publiés à titre posthume, afin de rendre hommage jusqu'au bout à ce grand poète au sommet de son art.