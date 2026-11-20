En ces premières décennies du vingt-et-unième siècle, il semble qu'on redécouvre peu à peu l'oeuvre d'Anna de Noailles (1876-1933). Non qu'elle ait jamais été oubliée, à vrai dire, car elle eut toujours des fidèles, mais elle pâtit souvent de préjugés injustes qui en ont longtemps masqué la modernité intemporelle. A l'occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance du poète, la Coopérative poursuit son effort pour faire relire cette femme hors du commun, avec la réédition de ses deux ultimes recueils de poèmes, "Poème de l'amour" (1924) et "l'Honneur de souffrir" (1927), depuis longtemps introuvables. Si tous les recueils d'Anna de Noailles contiennent d'admirables poèmes, ces deux livres se distinguent dans son oeuvre par une cohérence et une concision inédites. Dans le "Poème de l'amour", elle semble concentrer toute l'expérience d'une vie où l'amour occupa une place centrale. Plus que des références biographiques précises, on trouve dans ces vers comme la quintessence d'un homme qui lui enseigna, à travers les extases et les déceptions, l'expérience la plus intense de cette existence terrestre à laquelle elle fut passionnément attachée tout en en connaissant toute l'amertume : Tes doux jeux, charmants, éphémères, Sont faits d'écume et d'âme amère, Et cependant, quoi que tu fasses, Il restera que je t'aimais, Que j'ai dit ta grâce à l'espace, Et penché sur tes yeux ma face Où le soleil se résumait ! D'Anna de Noailles, les éditions de la Coopérative ont précédemment réédité "Exactitudes", recueil de proses jamais réimprimé auparavant, et "L'Offrande" une anthologie de son oeuvre poétique établie et présentée par Philippe Giraudon.