Cet ouvrage retrace l'histoire du Tournoi des Cinq puis des Six Nations de Rugby, de sa création à nos jours. Il revient sur la construction de cette compétition, ses faits marquants, ses trophées et l'impact des événements mondiaux sur son déroulement. Anecdotes et portraits enrichissent le récit, tandis que chaque équipe nationale est présentée à travers ses stades, ses hymnes et ses emblèmes. Les différents acteurs du jeu, joueurs, entraîneurs et arbitres, mais aussi personnalités médiatiques, sont également évoqués. Principalement consacré au Tournoi masculin, le plus ancien et historique, l'ouvrage s'intéresse aussi aux compétitions féminines et aux Tournois des jeunes.