Les Trois raisons de lire est un recueil de trois nouvelles écrites en 2024. La première, Les frappes à la porte, raconte l'histoire d'un orphelin de père vivant avec sa mère âgée, espérant chaque jour un bonheur inattendu. La deuxième nouvelle dépeint un peuple désorienté par la sécheresse, adoptant des comportements étranges. Enfin, la troisième nouvelle suit Oufella, un orphelin ambitieux qui rêve de quitter sa condition modeste pour devenir maire, puis roi. Ces récits captivants explorent des thèmes de société profonds et invitent à la réflexion...