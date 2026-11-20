Alex Vidgor a vingt ans, un écran et une passion dévorante pour les jeux vidéo. Quand il relance Retarya pour la deuxième fois, quelque chose cloche. Des messages étranges, un écran qui saute et puis, plus rien ou plutôt... tout. Il se réveille dans le jeu. Il se trouve dans la peau de son personnage, dans un monde qui ressemble presque au vrai. Les villageois l'appellent Darkhôme. Ils disent qu'il est l'élu, celui qui va les sauver d'une force qui tire les ficelles dans l'ombre. Alex, lui, essaye juste de comprendre ce qui lui arrive. Et si ce monde n'était pas si fictif que cela ?