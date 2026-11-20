Marie-Maxime se lance dans le travail social, convaincue qu'aider les autres suffit à donner un sens à la vie. Mais très vite, la réalité la rattrape : entre procédures, désillusions et manque d'humanité, ses repères vacillent. Sa rencontre avec Rosa, une femme déroutante et attachante, bouleverse son regard. Au fil de leur relation, Marie-Maxime découvre qu'on ne peut pas réparer les autres sans d'abord se comprendre soi-même. Elle entame alors un chemin inattendu, où aider devient aussi une manière de se reconstruire. Le Murmure des Roses est un roman sensible sur les liens qui nous transforment et sur le courage d'oser enfin vivre...