Une identité usurpée, un manoir isolé, des invités qui tombent les uns après les autres... Ce qui devait être une simple soirée mondaine vire au cauchemar pour Felicity, une vendeuse contrainte de se faire passer pour sa soeur policière. Piégée au milieu de suspects prêts à tout pour sauver leur vie, elle doit démasquer l'assassin avant de devenir sa prochaine victime. Mais lorsqu'elle découvre que les meurtres reproduisent étrangement l'intrigue d'un ancien roman policier, une question terrifiante s'impose : connaît-elle déjà la fin de cette histoire, ou est-elle destinée à en être le dernier chapitre ?