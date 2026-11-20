Un chef-d'oeuvre de la littérature régionaliste, qui ressuscite tout un terroir durant l'époque napoléonienne et la Restauration. Epoque napoléonienne, en Auvergne. Le soir au coin du feu, on raconte que les forêts du Livradois hébergent autant de brigands que de loups-garous. On se remémore le trésor des Grange et l'homme mystérieux qui avait fouillé leur maison. Il y avait perdu deux doigts, mutilés par Anne-Marie Grange, et avait juré de se venger. Porté par un amour impossible et lumineux, Gaspard des montagnes était venu protéger Anne-Marie... "Elles n'ont rien de trop gai, les forêts qui s'en vont sur ces plateaux du côté de la Chaise-Dieu. Des sapins, des sapins, des sapins, jamais une âme". Henri Pourrat (1887-1959) est un écrivain français, auteur de contes, romans et essais. Il a reçu en 1931 le Grand prix du roman de l'Académie française pour Gaspard des montagnes et en 1941 le prix Goncourt pour Vent de Mars. Préface de François Graveline