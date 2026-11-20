Derrière le rideau de fer, une guerre secrète se menait... avec des livres ! Au début des années 50 à New York, l'émigré roumain George Minden conçoit ce qui devient l'un des succès majeurs de la CIA contre l'empire soviétique : le Programme du Livre. L'objectif ? Expédier de l'autre côté des 6 900 kilomètres du rideau de fer plus de 10 millions de livres, revues et journaux interdits, par tous les moyens possibles. La reproduction des textes d'Hannah Arendt, Alexandre Soljenitsyne, George Orwell ou encore Agatha Christie et le lancement de journaux d'opposition ont participé à fragiliser le système de censure de Moscou. En s'appuyant sur de nombreux témoignages, Charlie English révèle les rouages de cette opération de résistance clandestine par les livres, toujours classée secret-défense. "Dans son passionnant ouvrage, le journaliste Charlie English décortique la mise en place de ce réseau tentaculaire encore méconnu". Historia Charlie English est un écrivain et journaliste britannique, connu pour son travail au Guardian, où il a été chef de la rédaction internationale. Passionné par les voyages et la culture, il est l'auteur de plusieurs best-sellers dont The Book Smugglers of Timbuktu et The Snow Tourist.