Le présent ouvrage repose sur les recherches récentes menées par Sylvie Bonnot autour du paysage, notamment en Amazonie guyanaise, ainsi que sur les questions du partage et de l'épuisement des ressources, au premier rang desquelles figure l'eau. ? A travers son procédé unique de "mue" , elle rend ces questionnements palpables, physiques. Ce livre est aussi l'occasion d'explorer cette approche plastique, tout en mettant en perspective ces préoccupations écologiques avec la photographie elle-même, qui célèbre aujourd'hui son bicentenaire.