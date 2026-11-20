Adopter une approche économique de l'architecture implique de porter un autre regard sur sa propre histoire : non plus seulement une succession de courants esthétiques, mais avant tout le reflet des modes de production et des logiques de valorisation qui la conditionnent. Architecture et plus-value retrace la manière dont l'architecture accompagne, traduit et parfois anticipe les transformations du capital, du travail et des modes de production. Pour ce faire, cet ouvrage parcourt les processus de production de dix bâtiments emblématiques de l'architecture occidentale, du Palazzo Rucellai au Palais de Tokyo. L'intérêt est porté aux conditions économiques, sociales et politiques de leur conception et de leur construction. En même temps, leurs qualités compositionnelles, pourtant déjà largement reconnues, sont ici saisies comme autant de leviers pour comprendre les stratégies économiques que leurs concepteurs ont élaborées, subies ou dont ils ont su tirer parti. A l'heure où les crises écologiques et énergétiques contraignent la discipline à repenser ses pratiques, l'enquête menée au fil de l'ouvrage suggère des pistes pour celles et ceux qui cherchent aujourd'hui des réponses stratégiques aux défis auxquels l'architecture est confrontée. Une nouvelle culture architecturale de la plus-value doit émerger, capable de replacer la matérialité, les ressources et les conditions réelles de production au coeur du projet.