Comment voguer avec discernement sur des mers encombrées d'imposteurs. Manuel psychosocial d'autodéfense intellectuelle - Tome 2

Le monde hyper-connecté de l'information et de la connaissance dans lequel nous vivons aujourd'hui suscite beaucoup d'interrogations. Les fausses informations, les théories conspirationnistes, les allégations pseudo-scientifiques y prolifèrent sans retenue suscitant des emballements médiatico-émotionnelles incontrôlés surtout dans cette période de crise sanitaire. Il s'agit pourtant de véritables impostures vis-à-vis desquelles nous devons réagir avec discernement, faire la part des choses entre ce qui vrai et ce qui est faux, déceler les prétendus spécialistes autoproclamés pour ne pas les écouter. Ce livre conçu comme un manuel d'autodéfense intellectuelle fait suite au précédent paru en 2020 : Comment naviguer dans les eaux troubles d'un océan d'absurdités ? Les cinq chapitres de ce deuxième tome sont étayés par des données scientifiques issues de la psychologie sociale expérimentale et illustrés par des épisodes suggestifs de la vie quotidienne. Ils proposent de résister à cet irrépressible besoin de tout mettre dans des cases, d'expliciter les fondements des théories du complot pour mieux les combattre, de rester intelligent par rapport aux fascinantes technologies du numérique, de restaurer l'art du vrai débat et d'en écarter les imposteurs, de mettre de l'ordre dans nos idées sur ce thème obsessionnel du changement mis à toutes les sauces.