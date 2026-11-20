Partout s'étend le feu, dont nous sommes les pyromanes. Pendant que les forêts partent en fumée en raison du réchauffement climatique, les Palestiniens de Cisjordanie occupée subissent les incendies des pogroms perpétrés par les colons israéliens avec l'appui de l'armée gouvernementale. A Gaza, où la nuit a brûlé pendant deux ans, jusqu'à tout anéantir, les tentes des familles rescapées sont toujours embrasées par les bombes occidentales. D'autres incendies, alimentés par de mauvais vents médiatiques et politiques, se répandent en Occident : la démocratie balbutie, les libertés individuelles s'éteignent, les inégalités explosent, l'emploi s'efface, la biodiversité se meurt, le fascisme revient. Le brasier se propage sur un effondrement moral. Pour résister, une seule voie : refonder une éthique. - Aymeric Caron. Homme politique, reporter et présentateur d'émissions d'information à la radio et à la télévision, Aymeric Caron a couvert plusieurs conflits, notamment la guerre en Irak en 2003. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont No Steak, Antispéciste et Utopia XXI. En 2018, il a fondé l'organisation politique "Révolution écologique pour le vivant" , REV.