Floire et Blancheflor en Europe. Anthologie

Le récit des aventures des amants Floire et Blancheflor a remporté un grand succès au Moyen Age, ce dont témoigne son adaptation dans de nombreuses langues : français, bas et haut allemand, anglais, norrois, suédois, danois, néerlandais, espagnol, italien, grec. Cette intense circulation se poursuit après l'époque médiévale et il est même adapté en yiddish au XVIIIe siècle. Sont réunis ici pour la première fois quatorze extraits représentant chacune des versions médiévales conservées, ainsi que cinq extraits d'oeuvres ultérieures. Les textes sont accompagnés d'une notice les situant dans leur contexte historique et culturel, ainsi que d'une traduction en français. Cette anthologie donne ainsi accès à des oeuvres qui n'étaient jusqu'à maintenant disponibles que dans leur langue originale, parfois même inédites. L'ensemble, rédigé par des spécialistes des différentes ères linguistiques représentées, s'adresse autant à des spécialistes de littérature du Moyen Age qu'à des lecteurs intéressés par l'histoire de la culture européenne ou curieux de suivre les variations, au fil d'un parcours dans l'espace et dans le temps, d'une légende amoureuse. Les extraits choisis montrent comment la matière narrative s'adapte à différents contextes de réception, à des publics et à des milieux divers. On mesure ainsi, en suivant les déplacements de Floire et Blancheflor, à quel point la culture européenne du Moyen Age et de la première modernité se définit par la circulation et les échanges.