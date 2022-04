Recherche et innovation : comment rapprocher sphères publique et privée ?

La dépense intérieure de recherche et développement (DIRD), réalisée pour des travaux de R&D en France, a représenté 51, 8 Mds ? en 2018, soit 2, 2 % du PIB, et a augmenté de 1, 6 % par an entre 2008 et 2018. Compte tenu de cet effort important, on pourrait s'attendre à des retombées économiques conséquentes. Or, de nombreux rapports pointent du doigt la difficulté persistante du pays à transformer les fruits de sa recherche publique en innovations génératrices d'opportunités économiques et d'emplois. L'une des principales raisons de cet écueil évoquée dans cet ouvrage est la trop faible collaboration entre entreprises et laboratoires publics. Et malgré plusieurs réformes pour faire tomber les cloisons entre ces deux mondes, cet état de fait s'inscrit durablement dans les indicateurs. Par exemple, l'indicateur "Linkages" de l'EIS 2018, mesurant la collaboration entre entreprises innovantes et entre public et privé en recherche et innovation, place la France au 12e rang européen, juste au niveau de la moyenne des pays de l'UE. Après avoir dressé un état des lieux du couplage entre recherche publique et monde socio-économique, les auteurs formulent une série de propositions pour rendre la dépense publique en recherche plus efficiente. Ces propositions s'articulent autour de 2 grands axes d'amélioration : d'une part renforcer le rapprochement culturel entre les mondes académique et socio-économique, en particulier via une augmentation des mobilités de personnes, et d'autre part améliorer le pilotage de la politique de valorisation de la recherche.