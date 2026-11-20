Pourquoi des dizaines de milliers de Chinois choisissent-ils de tout quitter, parfois au péril de leur vie, alors que leur pays s'affirme comme l'une des premières puissances mondiales ?? Ils traversent la jungle du Darién pour gagner les Etats-Unis, s'installent au Japon ou tentent leur chance en Europe. Familles, étudiants, entrepreneurs, croyants ? : leurs parcours et leurs raisons diffèrent, entre difficultés économiques, désillusions et quête de liberté. Mais tous racontent, en creux, une Chine bien différente de l'image de puissance conquérante qu'elle projette. Pendant près de deux ans, Zhang Zhulin est allé à la rencontre de ces nouveaux exilés. A travers quarante-sept témoignages recueillis dans plusieurs pays, il raconte leurs espoirs, leurs épreuves et leurs choix. Une enquête de terrain rare qui, par les voix de ceux qui partent, éclaire les transformations profondes de la société chinoise et pose une question ? : pourquoi ne croient-ils plus en leur avenir en Chine ?? Zhang Zhulinjournaliste français d'origine chinoise, travaille depuis près de vingt ans à Courrier international, où il suit l'actualité chinoise. Il est l'auteur de La société de surveillance made in China (Mikrós, 2023).