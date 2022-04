Le petitlLivre de de ma première communion

Qu'est-ce que la Cène ou la liturgie ? Que dit la prière eucharistique ? Quels sont les sept sacrements ? La communion fi gure parmi les rites les plus importants pour les chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes ou protestants. Elle revêt une signifi cation symbolique et mystique qui sous-tend l'ensemble de la doctrine chrétienne. Comme les mots latins communio et grec koïnônia, dont il dérive, ce terme implique les notions de mise en commun et de partage. Ce petit livre richement illustré d'images anciennes retrace l'origine et l'évolution de la communion, et explique les cérémonies et autres savoirs qui y sont liés.