Eizo, réincarné dans un autre monde en forgeron pour avoir sauvé un chat au péril de sa vie, commence à se familiariser à sa nouvelle vie. Ayant rencontré Samia, une fille-tigre, et Rike, une naine qui s'est présentée à lui pour devenir son apprentie, il se consacre corps et âme à son rêve ? : forger le métal. Cependant, grâce à son talent capable d'ébranler le monde entier, il gagne peu à peu en notoriété et se voit confier sa toute première commande ? !