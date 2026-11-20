L'album qui rassemble les plus grands noms de la SF ! Duval, Buchet, Toulhoat, Armand, Vignaux, Ricci, Salaun, Grun, Bajram : Un scénariste et huit dessinateurs s'associent pour créer une grande fresque composée de 8 récits courts. 2056. Les conflits, la surpopulation et l'épuisement des ressources naturelles ont débouché sur une catastrophe écologique majeure. L'effondrement s'est accompagné de guerres et d'une hausse de la radioactivité sur Terre, mettant en péril l'humanité tout entière. Pour sauver la planète, une seule solution : laisser la Terre se régénérer ... pendant 1000 ans ! Une poignée d'humains privilégiés a été cryogénisée et va se retrouver malgré elle à devoir assurer la survie de notre espèce...