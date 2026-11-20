Artiste peintre, régulièrement associée au surréalisme et au style naïf, dont elle souhaitait pourtant se distancier, Frida Kahlo est l'une des artistes les plus emblématiques du XXème siècle. Gravement blessée dans un accident de bus à ses 18 ans, elle fera oeuvre de sa souffrance. Elle est autodidacte depuis sa plus tendre enfance au Mexique, dont elle puise son inspiration dans les traditions populaires. Durant toute sa vie, elle n'a eu de cesse de se renouveler, faisant de sa résilience une arme et une force. Ses compositions vives, accompagnées d'une palette chromatique riche, rendent son univers créatif unique. Signé Annabelle Gugnon, critique d'art, journaliste et psychanalyste, cet ouvrage met en lumière le travail d'une icône de la peinture, à travers une lecture claire et accessible de son oeuvre.