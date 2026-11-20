Une légende raconte qu'un enfant extrêmement fort serait né d'une pêche et baptisé Momotarô. Lorsqu'il devint assez grand et puissant, ce valeureux guerrier aurait chassé les Oni qui pillaient les villages. Ce héros n'est pas une légende... Tout comme les Oni... Leurs descendants sont encore parmi nous et la bataille opposant le clan Momotarô au clan des Oni fait rage ! Vaincu par la puissance écrasante de Tôgo Momoragi, membre de la "génération féroce" de l'Agence Momotarô, Shiki perd connaissance. Et, tandis que Yaoroshi, lui, se retrouve en mauvaise posture face à Natsuki Tôsui, un allié inattendu fait son apparition ! Avec l'apparition de la génération féroce, les combats entre Oni et Momotarô sont plus violents que jamais !