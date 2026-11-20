Amoureux de la nature, auteur satirique, virtuose du dessin, Raymond Macherot (1924-2008) est l'un des auteurs phares de la bande dessinée franco-belge de la seconde moitié du XXe siècle. " Macherot est l'égal de Disney dans sa manière de camper le caractère des animaux ", estimait Hergé. Chlorophylle, Chaminou et Sibylline témoignent de cette exceptionnelle rencontre entre la poésie animalière et le grand frisson de l'Aventure. Auteur multi-facettes, Macherot crée aussi Clifton, le meilleur détective anglais depuis Sherlock Holmes. Avec plus de deux cents originaux scannés et reproduits avec soin, ce livre offre une formidable redécouverte d'un dessinateur en liberté qui livra une oeuvre riche et, à bien des égards, avant-gardiste.