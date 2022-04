Le petit livre des chemins de Compostelle

Quels sont les chemins pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle ? Quelle est l'origine de ce pèlerinage ? Quel monument parisien marque le départ de la voie de Tours ? Quelle voie empruntaient les pèlerinsprovençaux et italiens ? Quel emblème porte-t-on au retour du pèlerinage ? Où se recueillaient les pèlerins à Bordeaux ? Pourquoi s'arrêtait-on à Vézelay ? Que doit faire le pèlerin à son arrivée à Compostelle ? Quelle est la longueur de la voie du Puy ? ... Ce petit livre richement illustré d'images anciennes suit, étape après étape, les chemins de Compostelle et retrace l'histoire de l'un des pèlerinages chrétiens les plus fréquentés au monde.