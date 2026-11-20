Avec une histoire écrite et illustrée par Anne-Hélène Dubray qui nous emmène sur les routes, avec notre chapiteau itinérant, ce numéro de Graou nous promet de belles aventures et de beaux spectacles ! Mais, au fait, qu'est ce que c'est un chapiteau ? En voilà un qui s'installe tout près de chez Graou, et lors du spectacle, c'est lui et Pipa qui sont choisis pour accompagner le tour du magicien ! Quelle chance ! Mais catastrophe, Pipa disparait pour de vrai dans la boîte magique ! Le voyage continuera avec le Cherche et trouve dédié à la Pologne, mais aussi à la recherche du phonème "V" dans la page illustrée par Carole Barraud. Comme au cirque, s'en suivent une ribambelle de jeux, rébus, points à relier, mistigri à construire, mots à découvrir pour enrichir son vocabulaire, coloriages... Sans oublier la motricité fine des petits doigts avec des autocollants à placer en équilibre, des flammes à positionner pour le cracheur de feu, les habits pour les clowns, les massues pour les jongleurs et jongleuses, un petit chapiteau à construire et pour se remettre : des pop-cakes à dévorer ! En piste !