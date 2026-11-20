Des milliers de mots pour votre plus grand bien, c'est ici l'objectif. En 200 entrées claires et structurées de A à Z, ce coffret complet et harmonieusement illustré lève nombre de difficultés orthographiques à partir de la langue de Cicéron tout en permettant d'augmenter son vocabulaire. Fidèle à l'esprit de la collection "Les Petits Latins" , chaque entrée est accompagnée d'une citation latine et d'un point de civilisation pour rêver, apprendre et partager. Jean Pruvost, Professeur des universités émérite et directeur honoraire d'un laboratoire CNRS dévolu aux dictionnaires, est l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages et de plus de 5 000 chroniques de langue. Prix de l'Académie française, Grande médaille de la francophonie, Prix Emile Littré, il est convaincu que, de l'Antiquité à aujourd'hui, l'harmonie passe par le partage joyeux, simple et généreux des savoirs. Ce coffret réunit les deux ouvrages 100 mots latins pour bien écrire 1 000 mots français et 100 nouveaux mots latins pour bien écrire 1 000 mots français.