Les monstres envahissent nos rêves : effrayants, laids, narquois ou sympathiques, ils peuplent notre inconscient. Même s'ils appartiennent à un monde différent, ils ne cessent de nous rendre visite, de se tenir à nos côtés. L'engouement de plusieurs générations pour Star Wars, Harry Potter ou pour toutes les épopées qui reviennent en force dans les romans, les films de science-fiction ou la bande dessinée témoigne que ces créatures, qui ont donné lieu à des oeuvres d'une richesse inouïe et d'une imagination débordante au Moyen Age, continuent à fasciner, à nourrir notre soif de fantastique. Les manuscrits médiévaux regorgent d'enluminures prodigieuses où les artistes ont donné libre cours à leur créativité pour donner corps à ces êtres légendaires, dragons, hommes à têtes de chien, licornes, sirènes et autres démons. Ces oeuvres nous apportent un éclairage précieux sur la société médiévale - sa conception de la nature et du monde, de la religion et des moeurs, et son imaginaire, dans lequel les monstres occupent un rôle central. Il était grand temps de faire sortir de bibliothèques parfois inaccessibles au public toutes ces images de monstres qui ont fait partie intégrante de la culture médiévale, où se mêlaient crainte de Dieu, peur de l'enfer, mais aussi un goût pour le surnaturel et pour des mondes inconnus. Doit-on vraiment s'étonner que nombre d'entre eux nous paraissent étrangement familier ?