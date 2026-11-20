Après une rupture amoureuse, Julie choisit de tout quitter afin de sillonner le monde avec pour unique bagage son sac à dos. Loin de se morfondre, elle se tourne vers un mode de vie nomade et spirituel où les rencontres façonnent son périple. C'est à bord d'un voilier au large de la Thaïlande que débute ce voyage haut en couleur où les expériences mémorables côtoient les galères quotidiennes. Si Julie se montre curieuse et téméraire, sa confiance en l'humain et sa sensibilité lui causent bien des déboires. Des îles malaisiennes aux volcans néo-zélandais, en passant par les routes de l'Inde, Jongler avec la vie nous propose un portrait touchant et dynamique d'une vie en dehors des sentiers battus. Une quête de liberté et de sens où les peines de coeur deviennent une occasion de grandir, et où les dangers font place à l'émerveillement.