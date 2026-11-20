La collection Les imagiers accordéon : des leporellos ludiques, graphiques, colorés, et parfaitement adaptés aux petites mains. " Au coeur de l'hiver " est le troisième de quatre imagiers accordéon sur les saisons. Il offre une fresque immersive de la saison hivernale. D'un côté de l'imagier, l'enfant se promène dans un paysage d'hiver, de l'autre, il nomme les 15 éléments qu'il a rencontrés au cours de sa balade : le mimosa, le sapin de Noël, les patins à glace, les choux, le houx... L'enfant peut s'amuser ensuite à retrouver ces éléments dans le paysage.