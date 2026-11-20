A travers un choix de 200 objets liés à l'histoire postale, anciens ou récents, et de créations par de grand. es artistes contemporain. es (Eva Jospin, Nathalie Lété...), ce livre fait entrer le grand public, parents et enfants, dans l'univers des contes de fées. Le monde du conte a irrigué depuis toujours la philatélie, les affiches et publicités de la Poste, ses produits dérivés... De manière ludique et insolite, les auteurs explorent les collections du Musée Postal (équipement des facteurs et factrices, véhicules de la Poste, etc.) mais aussi d'autres collections prestigieuses du musée des Arts Déco, du musée Carnavalet, etc. et les revisitent à l'aune de la magie et du féérique. Par exemple, l'oiseau bleu de la publicité postale porte dans son bec une lettre à poster, mais c'est aussi un conte ancien de Catherine d'Aulnoy, le Charles Perrault féminin. Les auteurs relient avec brio les usages de la poste à travers les siècles aux thématiques des grands classiques du conte : Petit Poucet, Chaperon rouge, Barbe-Bleue, etc. Et les objets et documents représentés sont vraiment exceptionnels (les robes du film Peau d'Ane de Jacques Demy seront visibles à l'expo, et dans le livre ! ), voire inédits.