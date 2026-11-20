Pendant plus d'un siècle (et encore aujourd'hui), Bormes-les-Mimosas attire des peintres venus du monde entier, séduits par la lumière du Midi et la douceur de vivre. Les paysages méditerranéens deviennent leur sujet de prédilection : collines boisées, ruelles fleuries, plages et pins parasols. Ainsi on y retrouve les néo-impressionnistes Henri-Edmond Cross et Théo Van Rysselberghe, qui explorent la couleur et la lumière par le pointillisme. Ou Emmanuel-Charles Bénézit, fondateur du musée, dont les toiles exaltent la nature et la végétation méditerranéenne. Mais aussi Roberta González, avec ses compositions colorées inspirées par le territoire, ou encore Jean Peské, témoin sensible de la vie locale, mêlant paysages et scènes de genre. Ces oeuvres, issues des collections du MHAB, de musées nationaux (Musée d'Orsay, Musée de l'Annonciade...) et de collectionneurs privés, témoignent d'un lien profond entre art et territoire, et d'une fascination constante pour la lumière du Sud.