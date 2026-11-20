Tom, Lina et Mila partent en vacances dans un chalet isolé au coeur d'une immense forêt canadienne. Au début, tout semble parfait : rires, promenades et moments entre amis. Pourtant, une étrange présence se fait peu à peu sentir. Un soir, Ethan disparaît mystérieusement dans la forêt. Inquiets, Tom, Lina et Mila partent à sa recherche et découvrent une scène terrifiante. Dès lors, leur séjour tourne au cauchemar. La forêt semble vivante et cache un terrible secret. Tandis que les trois amis tentent de comprendre ce qui leur arrive, une force invisible se rapproche dangereusement d'eux. Mais que se cache-t-il réellement au coeur de cette forêt ? ...