Lors d'une sortie scolaire, un enfant se perd dans une forêt interdite et rencontre une mystérieuse licorne bleue, qui lui révèle qu'il est l'Elu magique, destiné à accomplir une grande mission. Effrayé, il s'enfuit et finit par oublier cette aventure. Des années plus tard, devenu professeur dans un collège, une simple poignée de main avec un collègue déclenche une série de catastrophes surnaturelles. Peu à peu, des souvenirs de son enfance refont surface. Pour comprendre ce qui lui arrive, il devra retourner dans la forêt magique et retrouver la mémoire de ce jour oublié...