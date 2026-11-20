Depuis longtemps, je me dis et aime dire : "Le futur, c'était mieux avant ! " Car quand on a grandi dans les années 80 comme moi, on croyait, ou du moins on espérait, que dans le futur... "l'an 2000" , vu de 88, quand j'avais 10 ans... , l'an 2000, c'était loin et c'était un futur exalté, avec des maisons sur la Lune, des voitures volantes, des fusées, des robots géants, chacun son Goldorak perso garé dans le jardin... Je dépeins donc dans ces petites histoires, qui n'ont pas forcément un lien entre elles, un futur désabusé et cynique... qui essaie de se poser des questions malgré tout... Une rencontre entre Philip K. Dick et Hank Bukowski, ça aurait donné quoi ? ... .