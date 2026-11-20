Sous le règne fastueux de Louis XIV, alors que Versailles rayonne de splendeur et d'intrigues, la duchesse de Pontessiny brille à la cour du Roi-Soleil, avant de sombrer inexplicablement dans l'oubli. Deux siècles plus tard, Oscar, ancien soldat de Napoléon Ier, et Henri, jeune homme sans histoire, entreprennent de percer le mystère de son destin. A Eymoutiers, petite cité de Haute-Vienne, leur quête obsessionnelle les entraîne sur les traces d'un passé enfoui entre des murs chargés d'histoire. Quels secrets les siècles ont-ils ensevelis, et pourquoi le destin de cette duchesse demeure-t-il une énigme ?