Que faire quand, soudain, la vie bascule et qu'on ne sait plus qui l'on est ? Pourquoi (pas) moi ? raconte sans filtre le combat de Cyril Solioz contre le burn-out et la dépression. Entre épuisement, solitude et doute, il explore cette traversée du désert où l'esprit et le corps disent stop. Loin des leçons de vie ou des recettes miraculeuses, l'écriture devient son repère pour mettre des mots sur le vide et réapprendre à se connaître. En brisant la honte qui entoure la santé mentale, ce récit d'une grande pudeur rappelle une vérité essentielle : mettre un genou à terre ne signifie pas abandonner, et c'est souvent au coeur de l'obscurité qu'on redécouvre sa propre force.