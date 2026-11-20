MASTERS OF GARDEN DESIGN est un voyage dans l'univers inspirant de la conception dejardins, présentant les derniers projets de près de 30 concepteurs de jardins et architectespaysagistes visionnaires venus du monde entier. Cet ouvrage somptueux, au grand format, compteenviron 300 pages et présente des espaces extérieurs à la conception impressionnante, allant desjardins privés aux refuges méditerranéens en passant par de vastes jardins paysagers. Chaque contribution est consacrée à un créateur qui présente son style unique sur 6 à 10 pages. Des photographies impressionnantes et des clichésévocateurs mettent les jardins en valeur dans toute leur splendeur, avec des compositions végétales expressives, des matériaux élégants, des élémentsaquatiques intégrés avec art et un mobilier d'extérieur ra ? né. Le format généreux de l'ouvrage permet d'apprécier le ra ? nement de ces jardins dans lesmoindres détails. De l'élégance minimaliste à la végétation sauvage et romantique, découvrez la diversité de l'aménagement paysager contemporain etlaissez-vous inspirer par la passion et le savoir-faire d'artistes paysagistes internationaux.