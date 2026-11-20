Que se passe-t-il après avoir tiré la chasse d'eau ? Les eaux des toilettes sont-elles complètement dépolluées avant de retourner à la rivière ? Près d'un siècle après son invention, le tout-à-l'égout semble aujourd'hui à bout de souffle. Peut-il vraiment répondre aux enjeux écologiques et sociaux du xxie siècle tout en maintenant un prix de l'eau acceptable ? Ce livre propose de plonger en eaux troubles, dans les rouages d'un système invisible, enfoui sous nos pieds. En le décortiquant, il en révèle les limites, les failles et les impensés ainsi que les inégalités qui persistent dans l'accès à un assainissement digne. En réponse à ces questions, des initiatives émergent un peu partout en France et en Europe pour réinventer nos toilettes. Dans les festivals, dans les maisons individuelles et les bâtiments collectifs, à la campagne comme en ville, des expérimentations fleurissent pour recycler les urines et les matières fécales humaines. Comme le faisaient nos ancêtres auparavant, des filières locales sont en train d'émerger dans le but de valoriser ces matières en énergie, en fertilisants ou en matériaux de construction, tout en protégeant les cours d'eau. Des choix stratégiques sont à opérer dès à présent pour que nous puissions, demain, reconstruire un modèle soutenable de gestion des matières humaines et prendre enfin en considération leurs nombreuses vertus.