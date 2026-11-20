Elu maire de Molsheim à 30 ans, en 1995, Laurent Furst raconte plus de trente ans de mandat au coeur d'une petite ville alsacienne. Loin du récit d'une carrière politique, il livre les réalités concrètes de la fonction : gérer, décider, construire, répondre aux attentes des habitants et composer avec la complexité administrative. A travers des histoires tantôt drôles, tantôt révélatrices, il interroge les forces et les fragilités de la démocratie locale et témoigne d'un engagement intact en faveur de l'action municipale.
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