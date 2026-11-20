Ukano Isaza, le frère cadet du seigneur du fief de Mizuho, échappe à la guerre civile grâce à Yachiho, une femme d'un peuple de légende, capable de commander aux pierres. En échange de son aide, il accepte de s'unir à elle par contrat de mariage et, afin de reconquérir le territoire de Mizuho, ils se rendent à Enami, le fief de Mio, la belle-soeur d'Isaza, en quête de renforts. Sur le chemin, deux membres puissants du Peuple de Pierre les interceptent... Voici le deuxième tome plein d'aventure et d'action de cette saga surnaturelle et palpitante ? !