A l'occasion des 50 ans du centre de formation du Stade Rennais Football Club, ce beau livre retrace sa création et son évolution, qui l'ont conduit à devenir une référence en France. Des premiers éducateurs aux générations de joueurs révélées au plus haut niveau (Wiltord, Gourcuff, Dembélé, Camavinga, Doué...), il raconte l'histoire d'un lieu où naissent des rêves et se dessinent des parcours, des destins. Archives, témoignages et images marquantes plongent le lecteur dans un demi-siècle de passion, de transmission et d'excellence rennaise