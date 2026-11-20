Repriser les mondes ne consiste pas à imaginer un monde sans fissures. Il s'agit de fabriquer des mondes où la puissance change de camp. Où la vie de l'adversaire demeure endeuillable. Où, à la décision d'entrer en guerre, est opposée une succession d'obstacles : un contrôle parlementaire renforcé ; la publication contradictoire des arguments ; une expertise indépendante sur ses conséquences humaines et matérielles, etc. La paix n'est pas qu'une intention morale ; elle requiert des savoirs, des techniques, une discipline, du courage politique. Elle ressemble davantage au geste de reprise, comme un trou qui grandit et qu'il faut recoudre. L'époque est friande de concepts tonitruants. Repriser appartient à un vocabulaire plus modeste. Celui d'un geste patient de la main. Le 27 novembre 2026, au Lieu Unique, Felwine Sarr a ouvert la deuxième édition du festival Les Mondiales de Nantes par une leçon inaugurale, que cet ouvrage reproduit. Les Mondiales de Nantes, sous-titré "Chronique annuelle de l'actualité internationale" , est organisé par AOC et le Lieu Unique, avec le soutien de Nantes Métropole.