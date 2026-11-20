Que signifie l'engouement actuel pour la géopolitique ? Michel Lussault y voit le symptôme d'une époque. Sous des airs de neutralité savante, la néogéopolitique naturalise la violence et admire les prédateurs. Elle s'arrange de l'extractivisme et diffuse, sans les déconstruire, les doctrines des autocrates et des seigneurs de la tech. Elle est le There Is No Alternative des relations internationales : un récit d'autorité qui affirme que le monde ne peut pas aller autrement. Elle a désormais sa place au lycée avec la spécialité HGGSP, où l'on apprend aux élèves que les grandes puissances sont puissantes parce qu'elles doivent l'être. Ce petit livre bleu revient à la source, l'engagement anticolonial du géographe Yves Lacoste et ses enquêtes sur les digues bombardées du fleuve Rouge. Il montre comment ce savoir critique est devenu une vulgate. Il refuse surtout de s'en tenir là : face au nouveau régime terrestre, il faut moins de géopolitique et plus de géographie, une géographie forcément politique.