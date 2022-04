Un artiste est invité pour effectuer une résidence de trois mois sur une île. L'artiste n'a pas de nom, on ne sait pas ce qu'il fait comme type de projets, et l'île n'est pas nommée ni localisée non plus. On devine que c'est un artiste contemporain. A part ça, l'ambiance du récit bascule rapidement dans le surnaturel. Un récit qui se découpe en chapitres, chacun correspondant à la rencontre d'un habitant de l'île. L'artiste va écouter tour à tour les récits de vie de chacun d'entre eux ; dans l'espoir d'en faire une collection de témoignages présentable sous forme artistique. Problème : chaque récit présente un obstacle qui le rend intransmissible. Soit le témoignage est trop absurde, soit trop violent, soit il fait mention de choses illégales, soit il est beaucoup trop ridicule et pathétique... Mais au fur et à mesure des rencontres, l'artiste va tisser un lien fort avec chaque habitant et se retrouve mêlé aux intrigues et aux mystères de l'île. "L'Invité fantastique" est la seconde bande dessinée de Nina Lechartier, dont le premier livre "Un Soir de fête" était paru au éditions Magnani en 2021 (Sélection du Festival d'Angoulême de la même année).