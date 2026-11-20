Cent ans après sa parution à Paris en 1926, à seulement 415 exemplaires, voici pour la première fois réédité Figures et Grimaces, une rare et extraordinaire galerie de portraits du monde selon Frans Masereel. Frans Masereel (1889-1972) est aujourd'hui considéré comme l'inventeur du roman graphique sans paroles moderne. Grand ami de Stefan Zweig, Romain Rolland ou encore George Grosz, le graveur belge va marquer les esprits avec ses oeuvres engagées en noir et blanc. Défendant les opprimés, la justice sociale et la liberté individuelle, il produit des romans en images et sans paroles qui vont susciter l'admiration de ses contemporains tels Pierre Jean Jouve, Thomas Mann ou encore Hermann Hesse, qui écrira : "Masereel était réellement le seul homme qui, jour après jour, fit quelque chose de sensible, quelque chose de bien, quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants".